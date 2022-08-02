«Высоко ценю их поддержку». Залужный обсудил действия и планы с военным руководством США и НАТО 2 августа, 21:50 Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Также в разговоре принимал участие командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи.

По словам Залужного, он обсудил с партнерами дальнейшие шаги.

«Высоко ценю их поддержку и профессиональную оценку наших действий и планов. Взаимное доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и США», — подчеркнул Залужный.

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Главнокомандующий также поблагодарил весь американский народ за оказанную помощь.

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