Залужный отказался от встречи с военным комитетом НАТО из-за «сложной ситуации» на фронте 10 мая, 11:45 Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не поехал на очередное заседание Военного комитета НАТО в Брюсселе из-за «сложной оперативной ситуации на фронте».



Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, открывавший встречу в среду, 10 мая.

По его словам, накануне он получил от Залужного письма, в котором говорилось, что его участие даже в видеоформате «невозможно, учитывая сложную оперативную ситуацию в обороне против российской агрессии». Вместо него заслушают представителя Украины при НАТО генерал-майора Сергея Салкуцана.

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«Мы сфокусированы получить оценку Валерия от его военного представителя о последнем развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что им по праву принадлежит», — цитирует Бауэра Укринформ.



6 мая Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В конце апреля он встретился с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.