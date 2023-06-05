Залужный наградил офицера Финляндии почетным знаком За содействие армии 5 июня, 15:23 Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Офицер Службы тылового обеспечения армии Финляндии получил от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного награду за вклад в поддержку Украины.



Об этом сообщает издание Hufvudstadsbladet, не называя имени награжденного из соображений безопасности.

В то же время офицер согласился ответить на несколько вопросов журналистов. Сейчас он единственный военный, который был удостоен почетного нагрудного знака За содействие войску.

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Фото: FÖRSVARSMAKTEN (Минобороны)/Hufvudstadsbladet

«Это большая честь, награда много для меня значит. В то же время я понимаю, что награда адресована всем тем, кто работал в поддержку Украины в сфере оборонной логистики», — рассказал офицер изданию.

По его словам, наладить сотрудничество между военными Финляндии и Украины удалось довольно легко. Военный отметил «чрезвычайную изобретательность украинцев, которые очень хорошо умеют находить решения проблем».

«Я горжусь тем, что мы как нация смогли помочь Украине в ее борьбе за выживание», — добавил офицер.

Фото: FÖRSVARSMAKTEN (Минобороны)/Hufvudstadsbladet

3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил Финляндию, где принял участие в саммите стран Северной Европы.

25 мая Хельсинки одобрили новый пакет военной помощи Украине на 109 миллионов евро, в котором будет зенитное оружие и боеприпасы.