«Старый закончился». Залужный назвал главный фактор формирования нового мирового порядка

Старый мировой порядок, который основывался на правилах и на силе, закончился, констатировал Валерий Залужный (Фото: Валерий Залужный / Telegram)

Новый мировой порядок будет формироваться под влиянием большой технологической революции , которая продолжается прямо сейчас.

Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

«Я уже неоднократно говорил, что старый мировой порядок, который основывался на правилах и на силе, которая его поддерживала, закончился», — подчеркнул Залужный в своей публикации в Telegram.

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Задаваясь вопросом, каким будет новый мировой порядок и что повлияет на его формирование, экс-главком ВСУ отметил, что, «очевидно, большая технологическая революция, которая происходит прямо сейчас и связана с искусственным интеллектом».

Залужный добавил, что последствия этой революции прогнозировать невозможно.

«Все будет зависеть от того, как этот скачок пройдут страны и общества, включая Украину. И здесь важна роль нашей молодежи, а также способность государства сформировать и развивать ее потенциал», — подчеркнул Валерий Залужный.

В октябре 2025 года Валерий Залужный предупредил, что война, которую развязала Россия, очень скоро может расшириться на другие территории. Идеи и теории, на которых основывалось представление о мировом порядке, потерпели крах после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Бывший главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что по военному делу произошли революционные изменения.

«Уже сейчас можно с уверенностью сказать о появлении нового типа войны и кардинальных изменений военного искусства на весь XXI век», — отметил Залужный.