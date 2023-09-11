На фоне контрнаступления ВСУ. Милли заявил, что разговаривает с Залужным несколько раз в неделю 11 сентября, 12:50 Валерий Залужный и Марк Милли (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/REUTERS/Leah Millis)

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что разговаривает с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным несколько раз в неделю.

«Я разговариваю с ним (Залужным — ред) каждую неделю, иногда два раза в неделю, три раза в неделю», — сказал Милли.

Журналисты CBSNews побывали в секретном командном центре, откуда военные во главе с Милли следят за контрнаступлением ВСУ.

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«Ни один американец не был так глубоко вовлечен в войну в Украине, как генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов», — говорится в материале.

31 августа стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США генералом Марком Милли о поставках F-16 и вооружения, усилении ПВО и ходе боевых действий.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.