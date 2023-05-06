Обстановка на фронте и контрнаступление. Залужный провел переговоры с генералом Милли

6 мая, 15:17
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом он написал в Telegram.

«Во время телефонного разговора проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории», — написал Залужный.

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Также он поблагодарил США за очередной пакет военной помощи в Украине, о котором накануне объявили в Пентагоне.

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«Договорились с генералом Милли продолжать активно взаимодействовать. Наша цель — победа Украины!» — главнокомандующий ВСУ.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прокомментировал предстоящее контрнаступление защитников Украины и ситуацию на поле боя.

По его мнению, «достигнуть своих политических целей» военным путем любой из сторон будет «очень тяжело». Милли также не считает это возможным в 2023 году. При этом он подчеркнул, что страна-агрессор Россия понесла огромные потери — как в военном, так и в экономическом плане.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Фронт Телефонный разговор Валерий Залужный Война России против Украины Марк Милли

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