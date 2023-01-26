Залужный и генерал Милли обсудили шаги по «принятию новых образцов техники на вооружение» 26 января, 03:04 Залужный и Милли (Фото:twitter.com/CinC_AFU/)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили объявленный пакет военной помощи Украине.

«Поддерживаю постоянный диалог с генералом Марком Милли. Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение», — написал Залужный в Twitter.

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Как сообщила журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена решила передать Украине 31 танк M1 Abrams, стоимость помощи - 400 млн долларов.

Фото: Инфографика: NV