Залужный и генерал Милли обсудили шаги по «принятию новых образцов техники на вооружение»

26 января, 03:04
Поделиться:
Залужный и Милли (Фото:twitter.com/CinC_AFU/)

Залужный и Милли (Фото:twitter.com/CinC_AFU/)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили объявленный пакет военной помощи Украине.

«Поддерживаю постоянный диалог с генералом Марком Милли. Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение», — написал Залужный в Twitter.

Видео дня

Читайте также:
Залужный отреагировал на скандал с закупкой продуктов для ВСУ

Как сообщила журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена решила передать Украине 31 танк M1 Abrams, стоимость помощи - 400 млн долларов.

Инфографика: NV
Фото: Инфографика: NV
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Военная помощь Украина-США Война в Украине Валерий Залужный Война России против Украины Марк Милли

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X