Залужный и Ермак провели «позитивный» разговор с Белым домом и Пентагоном — Зеленский
Валерий Залужный (Фото:ОПУ)
Глава Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонные переговоры с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он назвал содержание разговора «позитивным», но не стал раскрывать детали.
«Состоялся очередной разговор в формате Ермак-Салливан-Залужный-Милли. Тематика разговора ясна, содержание позитивное, а детали, я думаю, лишние», — сказал президент.
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