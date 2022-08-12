Залужный и Ермак провели «позитивный» разговор с Белым домом и Пентагоном — Зеленский

12 августа, 01:42
Валерий Залужный (Фото:ОПУ)

Валерий Залужный (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонные переговоры с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал содержание разговора «позитивным», но не стал раскрывать детали.

«Состоялся очередной разговор в формате Ермак-Салливан-Залужный-Милли. Тематика разговора ясна, содержание позитивное, а детали, я думаю, лишние», — сказал президент.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Белый дом Украина-США Пентагон Вашингтон Война в Украине Владимир Зеленский Андрей Ермак Валерий Залужный Война России против Украины

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