Обсудили возможные действия врага. Залужный и Ермак провели телефонный разговор с Салливаном и Милли

2 февраля, 12:34
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Валерий Залужный и Андрей Ермак (Фото:www.president.gov.ua)

Валерий Залужный и Андрей Ермак (Фото:www.president.gov.ua)

Глава Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в четверг, 2 февраля.

«Собеседники были проинформированы об актуальной ситуации на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях», — говорится в сообщении.

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Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе.

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Ермак поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку Украины и усиление украинских оборонных способностей и «заверил, что президент Владимир Зеленский и вся властная команда настроены всесторонне содействовать очищению органов власти от коррупционных рисков».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка оккупантов по всем направлениям на линии фронта.

Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.

https://www.youtube.com/watch?v=erw5xUiu-Ls&t=916s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Андрей Ермак Валерий Залужный Война России против Украины

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