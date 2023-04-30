Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе 30 апреля, 18:16 Валерий Залужный и Кристофер Каволи (Фото:Валерий Залужный/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в воскресенье, 30 апреля, провел встречу в расширенном составе с командующим ВС США в Европе и верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Залужного, речь шла об оперативной обстановке по всей линии фронта.

«Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для будущих действий. Ставим цель — подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи», — говорится в сообщении.

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Также генералы обсудили вопрос необходимости предоставления Украине широкого спектра вооружений и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии.

«С генералом Каволи также обсудили вопросы подготовки наших защитников. Договорились и дальше поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины», — добавил главнокомандующий ВСУ.

Также Валерий Залужный посетил Львов и встретился с мэром Андреем Садовым.

«После этой встречи есть что вспомнить, но нечего рассказать. Пока что. Валерий Федорович, спасибо за визит», — написал мэр Львова в Telegram.

Фото: Андрей Садовый/Telegram