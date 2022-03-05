Закрытое небо. Большинство американцев поддерживают бесполетную зону над Украиной — опрос 5 марта, 04:22 Цей матеріал також доступний українською 74% украинцев поддерживают бесполетную зону над Украиной (Фото:REUTERS/Tim Reichert)

По данным опроса Reuters/Ipsos, бесполетную зону над Украиной поддерживают 74% американцев.

Около 74% американцев поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса Reuters/Ipsos.

Как отмечает агентство, введение бесполетной зоны над Украиной поддерживает подавляющее большинство республиканцев и демократов.

Также двухпартийные 80% американцев заявили, что Соединенным Штатам следует прекратить покупать российскую нефть.

Кроме того, 81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России, а 77% респондентов заявили, что США следует арестовать активы связанных с Путиным российских олигархов.

При этом, готовы платить больше за топливо и газ 62% респондентов.

72% американцев считают, что США должны предоставить Украине оружие. 74% жителей Соединенных Штатов заявили, что их страна должна принять украинских беженцев.

Опрос проводился онлайн и на английском языке на всей территории США, среди 831 респондента.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что эскалацию войны России против Украины остановит только закрытое небо.

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