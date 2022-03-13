Установление бесполетной зоны над Украиной чревато началом Третьей мировой войны — Боррель 13 марта, 13:44 Цей матеріал також доступний українською Боррель заявил, что бесполетная зона над Украиной может привести к третьей мировой (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Запад не может закрыть небо над Украиной, поскольку это будет означать готовность открыть огонь по российским самолетам и чревато началом Третьей мировой войны, заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом глава европейской дипломатии заявил в интервью испанскому изданию El Periodico.

"Мы делаем все возможное с военной точки зрения, помогаем содействовать сопротивлению украинцев военной техникой, осторожно, чтобы не распространить войну на другие страны, избегая столкновения, которое может привести к ядерной конфронтации. Если кто-то просит о бесполетной зоне — это означает способность и свободу сбивать российские самолеты, которые нарушают эту зону. Это могло бы расширить конфликт до Третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать. Мы двигаемся к пределу возможному, чтобы помочь, не вступая в ситуацию воинственности и не становясь частью конфликта", - сказал Боррель.

По его словам, санкции не способны остановить войну за одну ночь, но они способны ослабить российскую экономику и дорого обойдутся России. Боррель отметил, что открытым остается вопрос импорта российских носителей, но, по его словам, ЕС собирается как можно скорее его сократить.

На вопрос сможет ли Путин выиграть эту войну, глава европейской дипломатии указал, что российские войска встретили гораздо более сильное сопротивление, чем ожидали.

"Я думал, что Украина слаба, она сдастся через несколько дней, что Запад будет разделен, что мы не сможем применить такие сильные экономические и финансовые санкции. Он [Путин] во всем ошибался. Украина сопротивляется, и мы сделаем все возможное, чтобы ей помочь с точки зрения военных средств, санкций и международного дипломатического давления на Россию, пытаясь изолировать ее от международного сообщества", - отметил политик.

Он отметил, что ООН осудила действия РФ.

"Мы должны продолжать изолировать режим Путина, чтобы продемонстрировать неприятие мира. Если Путин выиграет эту войну и покорит Украину, мы откроем двери закону джунглей, когда самый сильный может доминировать над более слабым без оправдания и причины", - считает Боррель.

По его словам, конечная цель действий международного сообщества - "прекратить вторжение в Украину и неоправданные страдания украинского народа", а не свержение режима Путина.

"Происходящее в российской политической системе — дело россиян. Мы не санкционируем Россию, чтобы изменить ее политический режим, но понятно, что мы наказываем своими санкциями олигархов, которые являются основой политической поддержки Путина. Мы не хотим войны с Россией, мы не хотим нанести вред российскому народу, а хотим ослабить политическое руководство, ответственное за происходящее в Украине", - сказал Боррель.

Он также прокомментировал возможность отказа Украины от вступления в ЕС и НАТО для достижения мира.

"Что касается вступления в ЕС, то я не понимаю, почему они [Украина] должны отказываться от чего-то, что не имеет военного измерения. Я не думаю, что оправдание войны можно найти в гипотетическом членстве Украины в НАТО, которое вообще не стояло на повестке дня. И никто не может помешать Украине быть частью европейской семьи, потому что она является частью европейской семьи. Никто не должен давать разрешение. Они хотят жить в системе гражданских свобод, где люди выбирают свое правительство и рыночную экономику. Это то, что Путину не нравится, потому что часть славянского населения живет по политической системе, предлагающей больше свободы, прав и процветания. Это настоящая угроза, которая, как считает Путин, исходит от Украины", - говорит Боррель.

Уже в 18-й день Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Российские войска, в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ и привлечь еще больше стран.

Также пока отсутствует решение западных стран о предоставлении Украине истребителей.

В то же время, страны Запада обещают поставлять Украине системы противовоздушной обороны.

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