В МИД спрогнозировали, что санкции США против России будут более болезненными, чем европейские пакеты

30 июля, 20:34
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Спикер МИД Георгий Тихий ожидает принятия закона Грэма в сентябре — и цепную реакцию в виде других санкционных шагов (Фото: МИД)

Спикер МИД Георгий Тихий ожидает принятия закона Грэма в сентябре — и цепную реакцию в виде других санкционных шагов (Фото: МИД)

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий спрогнозировал, что законопроект США о санкциях против России , известный как закон Грэма, будет принят ориентировочно в сентябре 2026 года.

Об этом он рассказал в интервью Шелтеру.

«Что касается того, что законопроект Грэма — действительно очень болезненный — все же получит зеленый свет, мы ожидаем, что это произойдет, возможно, в сентябре. Он будет гораздо более болезненным, чем европейские пакеты», — сказал Тихий, имея в виду документ, над которым работал ныне покойный сенатор Линдси Грэм.

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Дипломат прогнозирует, что принятие американского пакета вызовет цепную реакцию в виде других санкционных мер — от 22-го пакета Евросоюза до санкций G7 и других стран, — что обеспечит мультипликативный эффект.

Тихий обратил внимание на тенденцию: каждый раз, когда США во главе с Дональдом Трампом начинали говорить о новых санкциях, Россия пыталась сорвать этот процесс.

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«Перед введением предыдущих санкций — особенно со стороны Соединенных Штатов — мы видели, как Москва начинала имитировать дипломатическую активность, просто чтобы сорвать эти шаги. Именно так в прошлом году появились стамбульские встречи: Путин начал маневрировать и искать способы отсрочить принятие санкционных решений», — заявил представитель, добавив, что таким же образом возник и саммит в Анкоридже, когда приближался момент введения серьезных санкций.

Впрочем, на этот раз, по словам Тихого, перед голосованием в Сенате Украина не увидела со стороны Москвы ожидаемых шагов, направленных на срыв голосования. В то же время дипломат полагает, что Кремль еще попытается помешать введению американских санкций.

Законопроект Грэма — Блюменталя: что известно

Работа над упомянутым пакетом санкций началась еще весной 2025 года, когда в Сенат был внесен законопроект о введении 500-процентной пошлины на товары из стран, продолжающих закупать российскую нефть. Летом того же года администрация Трампа пыталась убедить Грэма смягчить документ, опасаясь, что жесткие санкции помешают цели президента «возродить отношения с Россией», — издание Politico тогда писало, что пакет, вероятно, будет существенно смягчен.

Переломный момент наступил 10 июля 2026 года, когда Грэм на пресс-конференции в Киеве сообщил о договоренности с Белым домом относительно обновленной версии документа: он продлевает действие Закона о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года и позволяет президенту вводить всеобщую 500-процентную пошлину на российские товары, а также дополнительную 100-процентную пошлину для пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти или газа.

На следующий день, 11 июля, Грэм неожиданно скончался в Вашингтоне — по данным судебно-медицинских экспертов, причиной стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического заболевания сердца.

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Тем не менее, 13 июля Белый дом подтвердил телеканалу CNN, что Трамп поддержит принятие пакета мер, инициированного покойным сенатором. Спустя несколько дней, несмотря на попытки включить в документ санкции против Ирана и Хезболлы, соавтор законопроекта Блюменталь настоял на том, чтобы продвигаться дальше без осложнений, и 17 июля документ получил необходимую поддержку в Сенате — правда, с поправкой, ограничивающей новые полномочия в сфере тарифов пятилетним сроком.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   США МИД Украины Санкции против России Георгий Тихий

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