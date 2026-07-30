В МИД спрогнозировали, что санкции США против России будут более болезненными, чем европейские пакеты

Спикер МИД Георгий Тихий ожидает принятия закона Грэма в сентябре — и цепную реакцию в виде других санкционных шагов (Фото: МИД)

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий спрогнозировал, что законопроект США о санкциях против России , известный как закон Грэма, будет принят ориентировочно в сентябре 2026 года.

Об этом он рассказал в интервью Шелтеру.

«Что касается того, что законопроект Грэма — действительно очень болезненный — все же получит зеленый свет, мы ожидаем, что это произойдет, возможно, в сентябре. Он будет гораздо более болезненным, чем европейские пакеты», — сказал Тихий, имея в виду документ, над которым работал ныне покойный сенатор Линдси Грэм.

Реклама

Дипломат прогнозирует, что принятие американского пакета вызовет цепную реакцию в виде других санкционных мер — от 22-го пакета Евросоюза до санкций G7 и других стран, — что обеспечит мультипликативный эффект.

Тихий обратил внимание на тенденцию: каждый раз, когда США во главе с Дональдом Трампом начинали говорить о новых санкциях, Россия пыталась сорвать этот процесс.

«Перед введением предыдущих санкций — особенно со стороны Соединенных Штатов — мы видели, как Москва начинала имитировать дипломатическую активность, просто чтобы сорвать эти шаги. Именно так в прошлом году появились стамбульские встречи: Путин начал маневрировать и искать способы отсрочить принятие санкционных решений», — заявил представитель, добавив, что таким же образом возник и саммит в Анкоридже, когда приближался момент введения серьезных санкций.

Впрочем, на этот раз, по словам Тихого, перед голосованием в Сенате Украина не увидела со стороны Москвы ожидаемых шагов, направленных на срыв голосования. В то же время дипломат полагает, что Кремль еще попытается помешать введению американских санкций.

Законопроект Грэма — Блюменталя: что известно

Работа над упомянутым пакетом санкций началась еще весной 2025 года, когда в Сенат был внесен законопроект о введении 500-процентной пошлины на товары из стран, продолжающих закупать российскую нефть. Летом того же года администрация Трампа пыталась убедить Грэма смягчить документ, опасаясь, что жесткие санкции помешают цели президента «возродить отношения с Россией», — издание Politico тогда писало, что пакет, вероятно, будет существенно смягчен.

Реклама:

Переломный момент наступил 10 июля 2026 года, когда Грэм на пресс-конференции в Киеве сообщил о договоренности с Белым домом относительно обновленной версии документа: он продлевает действие Закона о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года и позволяет президенту вводить всеобщую 500-процентную пошлину на российские товары, а также дополнительную 100-процентную пошлину для пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти или газа.

На следующий день, 11 июля, Грэм неожиданно скончался в Вашингтоне — по данным судебно-медицинских экспертов, причиной стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического заболевания сердца.

Тем не менее, 13 июля Белый дом подтвердил телеканалу CNN, что Трамп поддержит принятие пакета мер, инициированного покойным сенатором. Спустя несколько дней, несмотря на попытки включить в документ санкции против Ирана и Хезболлы, соавтор законопроекта Блюменталь настоял на том, чтобы продвигаться дальше без осложнений, и 17 июля документ получил необходимую поддержку в Сенате — правда, с поправкой, ограничивающей новые полномочия в сфере тарифов пятилетним сроком.