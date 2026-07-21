Члены Межведомственной рабочей группы по вопросам гармонизации законодательства в контексте правоприменительной практики в связи с ратификацией Украиной Римского статута стали спикерами мероприятия (Фото: Центр гражданских свобод)

Центр гражданских свобод , лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, провел Украинскую неделю международного уголовного правосудия. В рамках события впервые представили ключевые положения законопроекта о наказании за международные преступления.

NV.ua публикует этот текст в рамках информационной поддержки Центра гражданских свобод и его деятельности.

Как Украина будет наказывать за международные преступления

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Участники Украинской недели международного уголовного правосудия впервые представили ключевые положения законопроекта, важного не только для справедливого наказания международных преступлений, но и для выполнения Украиной своих обязательств в процессе вступления в Европейский Союз. А также объяснили, почему его принятие критически важно для расследования международных преступлений, какие изменения он предлагает и когда документ может быть зарегистрирован и рассмотрен в Верховной Раде.

С начала полномасштабного вторжения правоохранительные органы зарегистрировали более 240 тысяч международных преступлений, связанных с российской агрессией. Даже если Специальный трибунал по преступлению агрессии заработает, он, как и Международный уголовный суд, будет рассматривать лишь ограниченный круг дел. На украинскую систему правосудия ляжет расследование и судебное преследование по большинству дел. Именно поэтому Уголовный кодекс Украины должен полностью соответствовать нормам международного уголовного права. Только так Украина сможет эффективно расследовать международные преступления и привлекать виновных к ответственности.

Несмотря на изменения, принятые в 2024 году, Уголовный кодекс Украины по-прежнему содержит пробелы. Именно поэтому при Офисе Генерального прокурора была создана межведомственная рабочая группа, подготовившая комплексный законопроект для гармонизации украинского законодательства с международным уголовным правом. К работе присоединились представители государственных органов, гражданского общества, а также украинские и международные эксперты.

Спикерами стали члены Межведомственной рабочей группы по вопросам гармонизации законодательства в контексте правоприменительной практики в связи с ратификацией Украиной Римского статута Международного уголовного суда:

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Константин Задоя — кандидат юридических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, эксперт Центра гражданских свобод;

Станислав Петренко — начальник отдела Департамента войны Офиса Генерального прокурора, секретарь Межведомственной рабочей группы при Офисе генерального прокурора;

Алина Павлюк — координаторка работы адвокатов, аналитикиня Ukrainian Legal Advisory Group;

Николай Пашковский — старший научный сотрудник НИИ изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины.

Модератором выступила исполнительная директорка Центра гражданских свобод Александра Романцова.

Предложение создать каталог конкретных военных преступлений

Начальник отдела Департамента войны Офиса Генерального прокурора Станислав Петренко / Фото: Центр гражданских свобод

Станислав Петренко представил ключевые положения законопроекта, разработанного Межведомственной рабочей группой при Офисе генпрокурора. По его словам, документ призван устранить пробелы действующего Уголовного кодекса, усложняющие расследование международных преступлений.

Он объяснил, что военные преступления сегодня в статье 438 Уголовного кодекса сформулированы слишком обще. Законопроект предлагает вместо этого создать каталог конкретных военных преступлений, гармонизированный с Римским статутом Международного уголовного суда, а также обновить определение преступления агрессии в соответствии с современным международным правом.

«Лицо будет подозреваться не в абстрактном „другом нарушении законов и обычаев войны“, а, например, в умышленном нападении на гражданское население. Это означает, что закон становится понятнее, а обвинение более конкретным. Это фундаментально влияет и на качество уголовного преследования и на соблюдение права на защиту», — сказал Петренко.

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Отдельно начальник отдела Департамента войны Офиса генпрокурора подчеркнул, что предложенные изменения не приводят к декриминализации международных преступлений и не смягчают ответственность, а также не создают оснований для пересмотра уже открытых уголовных производств.

Алина Павлюк заявила, что изменения в законодательство важны не только для прокуроров и судей, но и для людей, переживших международные преступления. По ее словам, документ позволит более точно квалифицировать преступления и сделает систему правосудия более понятной для пострадавших.

Координаторка работы адвокатов, аналитикиня Ukrainian Legal Advisory Group Алина Павлюк / Фото: Центр гражданских свобод

«Для каждого человека важно четко понимать, что именно с ним произошло, какое преступление он пережил, и чтобы система правосудия видела эти факты такими, какие они есть, и называла все эти события своими именами», — отметила она.

Павлюк также рассказала, что законопроект стал результатом совместной работы государственных органов, международных экспертов и гражданского общества. В то же время, гармонизация законодательства — лишь одна из частей построения эффективной системы правосудия в отношении международных преступлений.

Гармонизация законодательства Украины с международным правом не завершается

Николай Пашковский отметил, что гармонизация украинского законодательства с международным уголовным правом не завершается принятием одного закона. По его словам, международное право постоянно развивается, поэтому национальное законодательство также должно регулярно обновляться.

Старший научный сотрудник НИИ изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины Николай Пашковский / Фото: Центр гражданских свобод

«Мы предлагаем законопроект, который подтянет Украину к тому состоянию международного уголовного права, которое существует сегодня. Но на этом процесс гармонизации не завершится», — сказал он.

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Изменения в Уголовный кодекс, по словам Пашковского, лишь один из элементов имплементации международного уголовного права, которая также нуждается в организационных, институциональных и практических изменениях.

Эксперт Центра гражданских свобод и профессор кафедры уголовно-правовой политики и уголовного права КНУ имени Тараса Шевченко Константин Задоя обратил внимание, что законопроект не изменяет юрисдикцию Международного уголовного суда и, прежде всего, нужен украинской системе правосудия. Гармонизация уголовного законодательства является одним из международных обязательств Украины и важной частью переговоров по вступлению в Европейский Союз.

Кандидат юридических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, эксперт Центра гражданских свобод Константин Задоя / Фото: Центр гражданских свобод

«Эти изменения являются юридически обязательными для Украины. Украина взяла на себя обязательство имплементировать Римский статут, а Европейский Союз ожидает дальнейших шагов по полной гармонизации нашего законодательства с его положениями», — добавил он.

Что дальше?

Сейчас законопроект уже разработан и передан Генеральным прокурором в профильный комитет Верховной Рады и Офиса президента. Авторы документа ожидают его регистрации и выражают готовность к дальнейшим профессиональным обсуждениям и доработке отдельных положений. В то же время они отмечают: после более чем десяти лет работы над гармонизацией украинского уголовного законодательства с международным правом пора завершить этот процесс и обеспечить более эффективные механизмы расследования международных преступлений.

С основными положениями проекта закона Украины О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины с целью усовершенствования законодательства об ответственности за международные преступления путем гармонизации с Римским статутом Международного уголовного суда можно ознакомиться по ссылкам — на украинском и английском языках.

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Брифинг прошел в рамках Украинской недели международного уголовного правосудия. Это цикл событий, который собирает вокруг себя юристов, международников, представителей организаций гражданского общества и государственных институций. В течение всей недели проходят конференции, лекции, воркшопы, вебинары, презентации и обсуждения.

Это мероприятие финансируется Европейским союзом. Его содержание является исключительной ответственностью Центра гражданских свобод и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.