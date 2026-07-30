«Есть хорошая новость, а есть и плохая». Эксперт прокомментировал рассмотрение в Конгрессе законопроекта Грэма о санкциях против России

Процедурное одобрение Сенатом США «законопроекта Грэма — Блюменталя» о вторичных санкциях за поддержку России и Ирана — позитивный момент для Украины, однако дальнейшая судьба документа в Палате представителей пока туманна. Об этом в эфире Радио NV заявил политолог , эксперт аналитического центра Украинская призма Александр Краев.

По его словам, если этот законопроект получит поддержку президента Дональда Трампа, то у спикера Майка Джонсона не будет никаких причин не выносить его на голосование, даже несмотря на то, что там не склонны поддерживать «украинские законопроекты».

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«Последние полтора года и, как мне кажется, следующие два с половиной года Палата представителей будет работать в абсолютно ручном режиме. То есть Джонсон не выносит на голосование ничего, что не было предварительно согласовано с Трампом. Он, в принципе, не предпринимает никаких действий против Трампа и, как мы видим, не делает никаких шагов без согласования с ним», — сказал политолог, предположив, что вопрос о рассмотрении документа «в целом решен».

Однако он указал на «специфические аспекты этого законопроекта», в частности на то, что «он будет работать лишь тогда и лишь при том условии, если это будет интересно Трампу». Прежде всего, трудно предсказать, будет ли президент долго удерживать внимание на этой теме.

«Наиболее интересная часть этого законопроекта — пошлины и вторичные санкции, которые должны вводиться против стран, помогающих россиянам обходить санкции и продолжать зарабатывать. Все это будет происходить лишь в том случае, если это будет интересно Трампу, если это будет вписываться в его масштабную общую стратегию. Только тогда мы увидим этот законопроект как действительно действенный инструмент в руках президента, — отметил Краев. — Это, с одной стороны, хорошая новость, а с другой — плохая. Да, сейчас Трамп настроен проукраински, и весьма вероятно, что он будет использовать такой инструмент против Китая и Индии. Но как долго мы сможем рассчитывать на такую его позицию — этого, к сожалению, никто не сможет сказать».

Законопроект Грэма — Блюменталя о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, предусматривавший введение 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Соавторами выступили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

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10 июля 2026 года Грэм на пресс-конференции в Киеве сообщил о договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта, предусматривающей наделение Трампа полномочиями вводить пошлины и санкции против стран, закупающих российские нефть и газ и тем самым финансово поддерживающих режим Путина. Документ, в частности, продлевает действие Закона о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года, а также позволяет президенту ввести общую пошлину в размере 500% на российские товары, импортируемые в США, и дополнительную 100-процентную пошлину для пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти или газа либо для стран, способствующих обходу санкций.

Однако 11 июля Грэм скончался в Вашингтоне после внезапного ухудшения самочувствия; причиной смерти, по данным судебно-медицинских экспертов, стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

13 июля представитель Белого дома сообщил CNN, что Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций, инициированного Грэмом.

Белый дом и ранее пытался вводить санкции против России, однако предоставлял ряд временных исключений для продажи нефти после того, как закрытие Ормузского пролива во время войны с Ираном привело к глобальному сжатию нефтяного рынка. В прошлом году Трамп ввел 25-процентную пошлину на индийские товары из-за закупок Нью-Дели российских энергоносителей, но впоследствии отменил ее, чтобы заключить более широкое торговое соглашение между США и Индией. Китай, один из крупнейших покупателей российской нефти, вообще избежал подобных санкций, поскольку Трамп стремился не допускать обострения торговых отношений с Пекином.

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28 июля Сенат провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана, который продвигал сенатор Линдси Грэм. Документ поддержали 86 сенаторов.