Окончание войны к концу года. Насколько реалистичен такой сценарий — ответ Жданова 18 августа, 17:16 Последствия обстрела в Пантелеймоновке Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ высказал мнение о реалистичности окончания войны до конца года.



«Сомневаюсь, потому что очень короткий срок. Разве что с 1 октября начнет поступать оружие, в чем я тоже сомневаюсь. Ведь с 1 октября начнет только финансирование поступать, а когда придет оружие, неизвестно. Единственное, что меня успокаивает, что до ноября демократам США потребуется большая победа в этой войне. Они ее будут представлять свою политическую победу на внешней арене. Плюс нужен толчок американской экономике, а именно развертыванию военно-промышленного комплекса», — рассказал Жданов Радио НВ.

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Он отметил, что у американцев снизилась безработица, а цена на бензин упала до довоенного уровня.

«К тому же заводы производят внутренний валовой продукт. Неважно, куда он идет: за границу или нет. Это ВВП страны. Если растет ВВП, растет и все остальное. И падает инфляция. Им сейчас нужно переварить инфляцию, которую вызвало безумное печатание триллионов долларов во время ковидного локдауна. Если американцы будут справляться с этой задачей, мы будем на коне: будем с танками, пушками, самолетами. И тогда успех очень вероятен, но не гарантирован. В Белом доме проскакивают фразы, что на два года ленд-лиз. А два года – это полное перевооружение ВСУ», – объяснил военный эксперт.

10 августа руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что завершить активную фазу войны до наступления зимы жизненно необходимо, поскольку сохраняются риски российских атак по теплоэнергетической инфраструктуре Украины.

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