Сенат США продвинул рассмотрение законопроекта о поддержке Украины

После второго чтения Сенат США включил в свой законодательный календарь законопроект о поддержке Украины , что открывает возможность для его рассмотрения на пленарном заседании.

Об этом говорится на сайте Конгресса США.

После второго чтения Сенат США включил в свой законодательный календарь законопроект HR2913 — Закон о поддержке Украины, уточнили там.

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Последний этап прохождения документа был зафиксирован 20 июля: после второго чтения он был включен в общий раздел повестки дня Сената под номером 462. Это открывает возможность для дальнейшего рассмотрения законопроекта на пленарном заседании.

Инициатором документа является конгрессмен Грегори Микс, внесший его 14 апреля 2025 года. Законопроект находится на рассмотрении ряда комитетов Палаты представителей, в том числе комитетов по иностранным делам, транспорту и инфраструктуре, разведке, налогам и сборам, регламенту, судебной власти, финансовым услугам, вооруженным силам и бюджету.

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, предусматривавший введение 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Позднее соавтор законопроекта Линдси Грэм заявил, что Сенат планирует в скором времени принять этот закон.

13 июля представитель Белого дома сообщил телеканалу CNN, что президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого выступил Линдси Грэм.

16 июля сообщалось, что законопроект о санкциях против России, продвигаемый Грэмом, уже заручился поддержкой более 60 сенаторов, чего достаточно для его принятия.