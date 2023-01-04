Одно из требований ЕС. Президент Румынии попросил Зеленского пересмотреть закон о нацменьшинствах 4 января, 17:53 Клаус Йоханнис (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Президент Румынии Клаус Йоханнис во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 4 января, попросил его пересмотреть закон о нацменьшинствах. Об этом сообщает пресс-служба офиса Йоханниса.

Йоханнис осудил российские авиаудары по гражданским объектам и критической инфраструктуре Украины, которые являются военными преступлениями, а также подтвердил, что Румыния продолжит помогать Украине и украинскому народу, пока это необходимо. Он также отметил, что Румыния помогает вынужденным украинским переселенцам, передает Украине генераторы, облегчает транзит зерна, поддерживает евроинтеграцию Украины и антироссийские санкции.



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«Президент Румынии много говорил о недавнем принятии Украиной закона о национальных меньшинствах, который вызвал обеспокоенность и недовольство румынских властей и представителей румынской общины в Украине. Президент Клаус Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти решения для устранения этих проблем», — сказано в сообщении.

Главы государств договорились, что главы МИД проведут переговоры по этому вопросу в ближайшее время, добавили в пресс-службе.

Владимир Зеленский в Twitter написал, что согласовал с румынским коллегой дальнейшее развитие сотрудничества двух стран, в первую очередь в сфере обороны, и обсудил формулу мира, а также поблагодарил Румынию за солидарность и поддержку в борьбе с российской агрессией.

13 декабря 2022 года Верховная Рада приняла в целом закон о национальных меньшинствах, который был одним из требований к кандидатству Украины в Евросоюзе. В ноябре глава Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что Украина получила от европейских партнеров вывод к законопроекту.

