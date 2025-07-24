Еврокомиссар по вопросам расширения поговорила с Качкой и заверила, что «внимательно следит» за ситуацией в Украине

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в четверг, 24 июля, заявила, что ЕС «внимательно следит» за ситуацией в Украине, связанной с антикоррупционной инфраструктурой. Об этом она написала в соцсети X.

В частности, Кос рассказала о своем телефонном разговоре с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. По ее словам, ЕС «внимательно следит за развитием событий в Украине».

«Обсудила с Тарасом Качкой, что верховенство права и ценности ЕС — это не только критерии вступления: это то, к чему стремятся украинцы. Давайте строить доверие вместе. ЕС будет продолжать оказывать поддержку на основе общих ценностей», — отметила она.

22 июля Марта Кос заявила о «серьезной обеспокоенности» из-за решения Верховной Рады Украины принять закон, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, инициированный президентом, 24 июля зарегистрировали на сайте парламента.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, президентский законопроект возвращает в законодательство нормы, которые были изменены 22 июля скандальным законопроектом № 12414.

Кроме того, по информации народного избранника, в законопроекте № 13533 есть своего рода предохранитель от «российского влияния» в НАБУ/САП.

Как отмечается в пояснительной записке документа, он имеет целью гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП, а также должен «обеспечить надежную защиту их деятельности от влияния и вмешательства государства-агрессора».

Также сообщается, что нормы законопроекта предлагают механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб против сотрудников антикоррупционных органов.

Как уточнил нардеп Железняк, законопроект предусматривает создание подразделения внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ по методологии, согласованной с СБУ. Украинская спецслужба обязана будет не реже одного раза в два года проводить полиграфологические исследования сотрудников этих ведомств, которые имеют допуск к государственной тайне — на предмет совершения ими действий в пользу РФ.