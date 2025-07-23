Акция протеста против закона № 12414 во Львове, 22 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

Народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в интервью Radio NV спрогнозировал, что из-за принятия закона № 12414 у Украины возникли огромные проблемы с Евросоюзом и Международным валютным фондом.

«Теперь у нас огромные проблемы с МВФ и Европейским Союзом, я убежден, со всеми другими партнерами по G7 и да, я думаю, что и с Соединенными Штатами. И последствия мы почувствуем очень быстро», — заявил Железняк в эфире Radio NV.

Нардеп уточнил, что убежден, что принятие закона № 12414 будет стоить Украине остановки финансирования, которое необходимо, чтобы выиграть войну.

«Сейчас это будет очень плохой сигнал и по евроинтеграции, и по любому дальнейшему сотрудничеству с теми, кого мы называем Западом. Я не являюсь фанатом действующей администрации Соединенных Штатов, но я не представляю, как даже они (а они, наверное, меньше всего вовлечены) такое пропустят», — сказал Железняк.

Нардеп подчеркнул, что парлемент, независимо от позиции международных партнеров, фактически проголосовал за легализацию коррупции, в частности коррупции на войне.

Обыски у сотрудников НАБУ и принятие Закона № 12414

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Позже в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении трем сотрудникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, приведших к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.