"Заклинатель" Трампа: Зачем Макрон приехал с историческим визитом в США

Президент Франции Эммануэль Макрон 23 апреля вместе с женой Брижит прибыл в США с государственным визитом. Первая чета Франции пробудет в гостях у Дональда и Меланьи Трампов до 25 апреля включительно.

С момента своего избрания Трамп впервые принимает зарубежного лидера на таком высоком уровне. НВ рассказывает, чем еще так важен визит Макрона и почему каждую его деталь пристально анализируют мировые СМИ.

Как проходит визит

В дипломатической практике государственный визит длится дольше и отличается от официального или рабочего высокой церемониальностью и торжественностью. В случае США в программу, к примеру, включают ужин-прием в Белом доме. Макрон и Трамп со своими супругами отужинали вечером 23 апреля в историческом поместье Джорджа Вашингтона, первого всенародно избранного президента США. Как сообщают американские СМИ, в меню подавали в том числе каре ягненка с золотистым рисом, а на десерт - нектариновый тарт.

До этого президенты успели совершить церемониальную прогулку по знаковым местам столицы США, включая дом-музей Вашингтона.

Кроме того, на лужайке перед Белым домом Трамп и Макрон посадили "дуб дружбы" - подарок французского лидера, который он привез с собой из Нормандии в ознаменование долгих и прочных отношений двух стран.

В интервью американскому телеканалу Fox News накануне визита Макрон рассказал об этом символическом жесте, упомянув высадку союзных войск в Нормандии в 1944 году. "Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений, - напомнил Макрон американским зрителям. - Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте – на севере Франции. Мы вместе посадим дерево в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений".

В среду, 25 апреля президент Франции выступит с речью перед обеими палатами Конгресса. Эта дата символична: 58 лет назад с аналогичным выступлением к американским конгрессменам обращался первый президент французской Пятой республики Шарль де Голль.

Кроме того, главным событием визита должны стать двусторонние переговоры Трампа и Макрона.

Что на повестке и почему визит так важен

Высокий уровень почестей, которые Трамп оказывает Макрону - не только своеобразный ответ на визит американского лидера во Францию в июле 2017 года, но и свидетельство особого статуса отношений между двумя президентами, полагают аналитики.

"Государственный визит Эммануэля Макрона в США продемонстрирует очень личные отношения, которые французскому президенту удалось установить с Дональдом Трампом с тех пор, как оба пришли к власти", - подчеркивает в своем материале Пьер Вимон, эксперт по внешней политике Франции и аналитик центра Carnegie Europe.

Макрон - один из немногих лидеров, кто способен "достучаться" до американского президента, а значит их встречу можно рассматривать как попытку найти значимые решения по самым неотложным проблемам, с которым столкнулись оба мировых лидера, полагает Вимон.

Макрон рассчитывает на свою дипломатичность, личный шарм и силу увещеваний в попытке повлиять на позиции американского президента

Среди таких проблем есть вопросы мирового значения - в частности, ситуация вокруг соглашения по ядерной программе Ирана, которое Трамп намерен разорвать. В свою очередь, Макрон намерен убедить лидер США сохранить этот договор, подписанный в 2015 году в период президентства Барака Обамы между Ираном и шестью державами - США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

Как напоминает Deutsche Welle, в Европе соглашение считают крупным успехом в сфере нераспространения ядерного оружия, тогда как Трамп многократно называл договор "худшей сделкой в истории".

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Еще одной важнейшей темой переговоров Трампа и Макрона станет ситуация в Сирии, в частности возможность дипломатического урегулирования конфликта силами западной коалиции. Ранее в апреле США, Великобритания и Франция нанесли совместный удар по объектам в Сирии после того, как в сирийском городе Дума была проведена химическая атака.

Кроме того, в ходе переговоры лидеры США и Франции наверняка коснутся отношений Америки с ЕС, а также Запада с Россией.

Как "глубоко символичный" характеризует визит Макрона и британская The Guardian, полагая что Макрон - которого называют "заклинателем Трампа" - рассчитывает на свою дипломатичность, личный шарм и силу увещеваний в попытках повлиять на позиции американского президента.

Издание также отмечает, что Франция под руководством Макрона претендует на роль главного партнера США в нынешнюю эпоху. Отношения между странами процветают, в то время как позиции традиционных союзников США ослабли: Германия долго была сосредоточена на проблеме формирования нового правительства, а премьер Великобритании Тереза Мэй пока никак не использует традиционные "особые отношения" между Лондоном и Вашингтоном, напоминает The Guardian.

Франция под руководством Макрона претендует на роль главного партнера США в нынешнюю эпоху

"Макрон убежден, что миропорядку, где в основе лежит соблюдение правил и доминирует Запад, брошен вызов, а потому Франция - ядерная держава и постоянный член Совбеза ООН - должна быть готова ответить на это", - подчеркивает британская газета.

А телеканал Euronews напоминает, что Макрон - "исключение из длинного ряда французских лидеров", поскольку он владеет английским в достаточной степени, чтобы не прибегать к помощи переводчика для общения с президентом США.

Что сказал Макрон накануне

Незадолго до визита Макрона в США в эфире американского телеканала Fox News вышло интервью с французским президентом, в котором он обозначил свою позицию по ряду стратегических переговорных тем.

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О Владимире Путине

Я думаю, он очень сильный человек. Он сильный президент. Он желает великой России. […] Но он очень жесток относительно меньшинств и своих оппонентов, а его идея демократии не отвечает моей. Не будем наивными. Он одержим вмешательством в наши демократии. Вот почему я считаю, что нам никогда нельзя быть слабыми с президентом Путиным. Когда вы слабы, он использует это. Но пусть, такова игра.

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В тот день, когда мы закончим войну против ИГИЛ, если мы уйдем - определенно и полностью, даже с политической точки зрения, - мы оставим поле иранскому режиму Башара Асада и его ребятам, и они подготовят новую войну. Они будут подпитывать новых террористов.

Поэтому даже после окончания войны против ИГИЛ США, Франция, наши союзники, все страны региона, даже Россия и Турция будут играть важнейшую роль, чтобы создать новую Сирию и обеспечить сирийскому народу возможность определять свое будущее.