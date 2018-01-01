Захват кораблей ВМС Украины: 34 страны-члены Международной морской организации осудили агрессию РФ Сегодня, 20:44 116 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото Фото: International Maritime Organization - IMO

Украина и 34 страны-члены Международной морской организации (IMO) выразили решительный протест в связи с агрессией России против Украины в Керченском проливе.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Великобритании.

В сообщении отмечается, что украинская делегация во время заседания комитета по безопасности на море IMO выразила категорический протест РФ в связи с вооруженным нападением и захватом трех кораблей ВМС Украины и членов их экипажей.

"Украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений", - добавили в посольстве.

Позицию Украины, в частности, поддержали Австралия, Великобритания, Грузия, Канада, ФРГ, Франция и США.

Международная морская организация со штаб-квартирой в Лондоне является специализированным учреждением ООН. Деятельность IMO направлена ​​на отмену дискриминационных действий против международного торгового судоходства, а также принятие норм по обеспечению безопасности на море.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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