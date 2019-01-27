Не погибнуть под волнами популизма. Манифест знаменитых европейских интеллектуалов - полный текст Вчера, 21:07 1726 Цей матеріал також доступний українською Знаменитый мурал Бэнкси по мотивам Brexit в британском портовом городе Дувре / Фото EPA

Французская Libération опубликовала манифест 30 европейских интеллектуалов, философов и писателей об опасности национализма и популизма.

Инициатором манифеста Европейский дом в огне, который вышел на страницах издания 26 января, стал французский философ и писатель Бернар-Анри Леви. Среди подписавших манифест - пять лауреатов Нобелевской премии, всемирно известные журналисты, философы и писатели.

НВ с разрешения инициатора манифеста и газеты Liberation публикует его полный текст.



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Европа в опасности.

Со всех сторон ее критикуют и оскорбляют, от нее отрекаются.

«Довольно строить Европу, давайте вспомним о национальной душе, обретем нашу утраченную идентичность», – призывают голоса популистов, заполонивших континент. И неважно, что «национальная душа» и «национальная идентичность» чаще всего – лишь плод воображения демагогов.

Преследуемая лжепророками, опьяневшими от ненависти и убежденными, что их час вновь настал; покинутая двумя великими союзниками по ту сторону Ла-Манша и Атлантического океана, которые в прошлом столетии дважды спасали ее от самоубийства; служащая мишенью для все более откровенных манипуляций хозяина Кремля, Европа как идея, как воля и репрезентация разваливается на наших глазах.

Вот в такой нездоровой атмосфере в мае 2019 года будут проходить выборы в Европейский парламент. И если ничего не изменится, ничто не поставит заслон вздымающейся, нарастающей, неумолимой волне, если новый дух сопротивления вскоре не охватит континент, выборы эти обещают стать самыми катастрофическими на нашей памяти: победа разрушителей, бесславное поражение тех, кто продолжает верить в наследие Эразма, Данте, Гёте и Коменского; попрание разума и культуры; вспышки ксенофобии и антисемитизма; трагедия.

Мы, нижеподписавшиеся, присоединяемся к тем, кто отказывается капитулировать перед надвигающейся катастрофой.

Обложка Libération с манифестом / Libération

Мы причисляем себя к европейским патриотам – более многочисленным, чем принято думать, но, увы, слишком часто безропотно молчащим, – которые понимают, что сегодня, спустя три четверти века после разгрома фашизма и через тридцать лет после падения Берлинской стены, разворачивается не что иное, как новая битва за цивилизацию.

Наша общая европейская память, вера в унаследованную нами великую идею, которая когда-то стала единственной силой, подвигнувшей европейские народы возвыситься над собой и над своим отягощенным войнами прошлым, которая и сегодня единственная обладает достаточным нравственным потенциалом, чтобы отразить новый натиск тоталитаризма, влекущий за собой мрак Средневековья, – все это не позволяет нам сдаться.

Отсюда – этот клич присоединиться к новой волне.

Отсюда – этот призыв к действию накануне выборов, которые мы отказываемся отдавать на откуп гробовщикам.

Отсюда – это приглашение вновь зажечь факел Европы, которая, несмотря на свои несовершенства, заблуждения и приступы малодушия, остается вторым отечеством для всех свободных людей мира.

Подобно сторонникам Гарибальди в девятнадцатом веке, твердившим, словно заклинание, Italia se fara da se, мы верили, что континент объединится сам собой, без нашей воли, без наших усилий.

Мы жили с иллюзией неизбежной Европы, Европы, укоренившейся в природе вещей, способной построить саму себя, ничего от нас не требуя, ибо таков был «вектор истории».

Мы должны навсегда распрощаться с этой верой в историческую предопределенность.

Мы должны отказаться от этой недумающей, необдуманной, вялой Европы.

У нас больше нет выбора.

Мы должны захотеть Европу или погибнуть под волнами популизма.

Мы должны, не поддаваясь натиску «суверенитистов», надвигающихся на нас со всех фронтов, вернуться к политическому волюнтаризму или смириться и потонуть в пучине ресентимента, ненависти и сопутствующих им мелочных страстей.

Сегодня мы должны поскорее забить тревогу против совратителей душ и возмутителей духа, которые, повсюду, от Парижа до Рима, в Барселоне, Будапеште, Дрездене, Вене или Варшаве, играют с огнем наших свобод.

Ибо вот как велика нынче ставка: за странным поражением Европы, которое маячит на горизонте, за очередным кризисом европейской совести, который способен разрушить все, что принесло нашим странам величие, достоинство и процветание, скрывается угроза, о которой мы не вспоминали с 1930-х гг., – угроза либеральной демократии и ее ценностям.



Список авторов, подписавших манифест:

Василис Алексакис (Афины) Светлана Алексиевич (Минск) - Лауреат Нобелевской премии по литературе в 2015 году. Эльфрида Елинек (Вена) - Лауреат Нобелевской премии 2004 года по литературе. Герта Мюллер (Берлин) - Лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года. Орхан Памук (Стамбул) - Лауреат Нобелевской премии 2006 года по литературе. Марио Варгас Льоса (Мадрид) - Лауреат Нобелевской премии 2010 года по литературе. Энн Эпплбаум (Варшава) Йенс Кристиан Грендаль (Копенгаген) Давид Гроссман (Иерусалим) Агнеш Хеллер (Будапешт) Исмаил Кадаре (Тирана) Дьёрдь Конрад (Дебрецен) Милан Кундера (Прага) Бернар-Анри Леви (Париж) Антониу Лобу Антунеш (Лисабон) Клаудио Магрис (Триест) Иэн Макьюэн (Лондон) Адам Михник (Варшава) Людмила Улицкая (Москва) Роб Риемен (Амстердам) Салман Рушди (Лондон) Фернандо Саватер (Сан-Себастьян) Роберто Савиано (Неаполь) Эудженио Скальфари (Рим) Саймон Шама (Лондон) Питер Шнейдер (Берлин) Абдула Сидран (Сараево) Лейла Слимани (Париж) Колм Тойбин (Дублин) Адам Загаевский (Краков)

Copyright: Libération / Bernard-Henri Lévy