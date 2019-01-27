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Не погибнуть под волнами популизма. Манифест знаменитых европейских интеллектуалов - полный текст

Вчера, 21:07
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Знаменитый мурал Бэнкси по мотивам Brexit в британском портовом городе Дувре / Фото EPA

Французская Libération опубликовала манифест 30 европейских интеллектуалов, философов и писателей об опасности национализма и популизма. 

Инициатором манифеста Европейский дом в огне, который вышел на страницах издания 26 января, стал французский философ и писатель Бернар-Анри Леви. Среди подписавших манифест - пять лауреатов Нобелевской премии, всемирно известные журналисты, философы и писатели.

НВ с разрешения инициатора манифеста и газеты Liberation публикует его полный текст.


***

Европа в опасности.

Со всех сторон ее критикуют и оскорбляют, от нее отрекаются.

«Довольно строить Европу, давайте вспомним о национальной душе, обретем нашу утраченную идентичность», – призывают голоса популистов, заполонивших континент. И неважно, что «национальная душа» и «национальная идентичность» чаще всего – лишь плод воображения демагогов.

Преследуемая лжепророками, опьяневшими от ненависти и убежденными, что их час вновь настал; покинутая двумя великими союзниками по ту сторону Ла-Манша и Атлантического океана, которые в прошлом столетии дважды спасали ее от самоубийства; служащая мишенью для все более откровенных манипуляций хозяина Кремля, Европа как идея, как воля и репрезентация разваливается на наших глазах.

Вот в такой нездоровой атмосфере в мае 2019 года будут проходить выборы в Европейский парламент. И если ничего не изменится, ничто не поставит заслон вздымающейся, нарастающей, неумолимой волне, если новый дух сопротивления вскоре не охватит континент, выборы эти обещают стать самыми катастрофическими на нашей памяти: победа разрушителей, бесславное поражение тех, кто продолжает верить в наследие Эразма, Данте, Гёте и Коменского; попрание разума и культуры; вспышки ксенофобии и антисемитизма; трагедия.

Мы, нижеподписавшиеся, присоединяемся к тем, кто отказывается капитулировать перед надвигающейся катастрофой.

Обложка Libération с манифестом / Libération

Мы причисляем себя к европейским патриотам – более многочисленным, чем принято думать, но, увы, слишком часто безропотно молчащим, – которые понимают, что сегодня, спустя три четверти века после разгрома фашизма и через тридцать лет после падения Берлинской стены, разворачивается не что иное, как новая битва за цивилизацию.

Наша общая европейская память, вера в унаследованную нами великую идею, которая когда-то стала единственной силой, подвигнувшей европейские народы возвыситься над собой и над своим отягощенным войнами прошлым, которая и сегодня единственная обладает достаточным нравственным потенциалом, чтобы отразить новый натиск тоталитаризма, влекущий за собой мрак Средневековья, – все это не позволяет нам сдаться.

Отсюда – этот клич присоединиться к новой волне.

Отсюда – этот призыв к действию накануне выборов, которые мы отказываемся отдавать на откуп гробовщикам.

Отсюда – это приглашение вновь зажечь факел Европы, которая, несмотря на свои несовершенства, заблуждения и приступы малодушия, остается вторым отечеством для всех свободных людей мира.

Подобно сторонникам Гарибальди в девятнадцатом веке, твердившим, словно заклинание, Italia se fara da se, мы верили, что континент объединится сам собой, без нашей воли, без наших усилий.

Мы жили с иллюзией неизбежной Европы, Европы, укоренившейся в природе вещей, способной построить саму себя, ничего от нас не требуя, ибо таков был «вектор истории».

Мы должны навсегда распрощаться с этой верой в историческую предопределенность.

Мы должны отказаться от этой недумающей, необдуманной, вялой Европы.

У нас больше нет выбора.

Мы должны захотеть Европу или погибнуть под волнами популизма.

Мы должны, не поддаваясь натиску «суверенитистов», надвигающихся на нас со всех фронтов, вернуться к политическому волюнтаризму или смириться и потонуть в пучине ресентимента, ненависти и сопутствующих им мелочных страстей.

Сегодня мы должны поскорее забить тревогу против совратителей душ и возмутителей духа, которые, повсюду, от Парижа до Рима, в Барселоне, Будапеште, Дрездене, Вене или Варшаве, играют с огнем наших свобод.

Ибо вот как велика нынче ставка: за странным поражением Европы, которое маячит на горизонте, за очередным кризисом европейской совести, который способен разрушить все, что принесло нашим странам величие, достоинство и процветание, скрывается угроза, о которой мы не вспоминали с 1930-х гг., – угроза либеральной демократии и ее ценностям.


Список авторов, подписавших манифест:

  1. Василис Алексакис (Афины)
  2. Светлана Алексиевич (Минск) - Лауреат Нобелевской премии по литературе в 2015 году.
  3. Эльфрида Елинек (Вена) - Лауреат Нобелевской премии 2004 года по литературе.
  4. Герта Мюллер (Берлин) - Лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года.
  5. Орхан Памук (Стамбул) - Лауреат Нобелевской премии 2006 года по литературе.
  6. Марио Варгас Льоса (Мадрид) - Лауреат Нобелевской премии 2010 года по литературе.
  7. Энн Эпплбаум (Варшава)
  8. Йенс Кристиан Грендаль (Копенгаген)
  9. Давид Гроссман (Иерусалим)
  10. Агнеш Хеллер (Будапешт)
  11. Исмаил Кадаре (Тирана)
  12. Дьёрдь Конрад (Дебрецен)
  13. Милан Кундера (Прага)
  14. Бернар-Анри Леви (Париж)
  15. Антониу Лобу Антунеш (Лисабон)
  16. Клаудио Магрис (Триест)
  17. Иэн Макьюэн (Лондон)
  18. Адам Михник (Варшава)
  19. Людмила Улицкая (Москва)
  20. Роб Риемен (Амстердам)
  21. Салман Рушди (Лондон)
  22. Фернандо Саватер (Сан-Себастьян)
  23. Роберто Савиано (Неаполь)
  24. Эудженио Скальфари (Рим)
  25. Саймон Шама (Лондон)
  26. Питер Шнейдер (Берлин)
  27. Абдула Сидран (Сараево)
  28. Лейла Слимани (Париж)
  29. Колм Тойбин (Дублин)
  30. Адам Загаевский (Краков)

Copyright: Libération / Bernard-Henri Lévy

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