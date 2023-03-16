Министр обороны Италии не верит, что Медведев заказал его убийство группе Вагнера 16 марта, 13:03 Министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Фото:Takashi Aoyama/Pool via REUTERS)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что бывший президент России Дмитрий Медведев заказал его убийство наемникам группы Вагнера.



У себя в Twitter итальянский министр написал, что не чувствует угрозы.

«Я уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще», — написал Крозетто.

Он добавил, что был бы обязательно проинформирован, если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба.

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«А этого никогда не было», — резюмировал глава Минобороны Италии.

Накануне Il Foglio сообщило, что Медведев предложил ЧВК Вагнер награду в размере 15 млн долларов за устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

В материале говорилось, что Крозетто «заказали» из-за его недавних заявлений о значительном увеличении прибытия мигрантов морским путем из Северной Африки, утверждая, что за этим могут стоять российские наемники ЧВК Вагнера.