Заявление Лаврова о Будапештском меморандуме "абсолютно абсурдное" - экс-посол США в Украине

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает "абсолютно абсурдным" заявление главы российского МИДаСергея Лаврова, в котором тот утверждал, что его страна не нарушала Будапештский меморандум, так как не использовала против Украины ядерного оружия.

"Это утверждение российского министра иностранных дел Лаврова абсолютно абсурдно. Будапештский меморандум требует от Москвы не использовать и не угрожать любой силой - не только ядерным оружием, Украине. Лавров не глуп, он это знает", - написал Пайфер в Twitter.

This assertion by #Russia FM Lavrov is absolutely absurd. Budapest Memorandum requires Moscow not to use or threaten any force -- not just nuclear weapons -- against #Ukraine . Lavrov is not stupid; he knows this. https://t.co/mBNmrcJCSx

Trilateral Statement also laid out commitments to respect #Ukraine sovereignty & territorial integrity and not to use or threaten to use force against Ukraine that #Russia agreed to 11 months later in Budapest Memorandum ... and in 2014 grossly violated. https://t.co/GA2KNLQVs3