В США отреагировали на задержание сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске 24 апреля, 15:36 Цей матеріал також доступний українською Посол США при ОБСЕ требует немедленного освобождения сотрудников (Фото:OSCE SMM/Facebook)

Сотрудники ОБСЕ, которых Россия удерживает в Донецке и Луганске, должны быть немедленно освобождены, заявил посол США в организации Майкл Карпентер.

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«Персонал, удерживаемый Россией, должен быть немедленно освобожден, а РФ будет привлечена к ответственности за любой причиненный им ущерб», — отметил он в своем Twitter.

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Карпентер добавил, что ложь России о том, что сотрудники ОБСЕ шпионили в пользу украинского правительства, заслуживает осуждения.

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«Сотрудники СММ в Украине лояльно и беспристрастно служили ОБСЕ», — резюмировал посол.

24 апреля стало известно, что российские оккупанты взяли в плен ряд сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске. Организация добивается их освобождения.

За десять дней до этого независимая экспертная миссия, созданная в рамках Московского механизма ОБСЕ, представила доклад с документированием нарушений прав человека, международного гуманитарного права, а также возможных военных преступлений российских военных в Украине.

Доклад объемом более 100 страниц содержит расследование правозащитных и гуманитарных последствий вторжения РФ в Украину с 24 февраля 2022 года.

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