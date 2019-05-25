Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать 15 военных РФ Сегодня, 20:01 7171 Цей матеріал також доступний українською НВ Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос НВ

Суд дал разрешение на задержание 15 военных РФ по уголовному делу о захвате Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива, которое ведет военная прокуратура Украины.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.

Также он обнародовал инфографику, согласно которой в деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девять офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.