Захват украинских моряков: Украина уже формирует состав арбитражного трибунала для рассмотрения дела по существу Сегодня, 19:28 386 Цей матеріал також доступний українською МИД Украины Суд обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли и моряков МИД Украины

Украина уже начала формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения дела украинских пленных моряков по существу.

Об этом Громадському сообщила директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

По ее словам, в споре Украины и России в отношении агрессии РФ в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела: одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, вторая — в арбитражном трибунале о нарушении РФ иммунитета украинских кораблей в открытых водах.

«Теперь мы формируем арбитражный суд в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, состоящий из 5 арбитров, формируем его вместе с Российской Федерацией и затем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то есть уже будет рассматриваться отдельно каждое нарушение и каждое действие РФ», — сказала Золотарева.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украиныпротив Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.