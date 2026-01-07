«Политика администрации». Белый дом обещает дальше конфисковать подсанкционные нефтяные танкеры, несмотря на риск обострения отношений с РФ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп «не боится» продолжать захватывать нефтяные танкеры , которые находятся под санкциями, несмотря на беспокойство, что это может усилить напряженность в отношениях с Россией и Китаем.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Он будет обеспечивать выполнение нашей политики, которая является лучшей для Соединенных Штатов Америки. Это означает введение эмбарго против всех судов теневого флота, которые незаконно перевозят нефть», — сказала Левитт.

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Пресс-секретарь также преуменьшила риск обострения между США и РФ. Она утверждает, что Трамп поддерживает хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Я считаю, что эти личные отношения будут продолжаться», — заявила она.

Левитт добавила: Трамп четко дал понять, что захват танкеров, на которые распространяются санкции, является «политикой этой администрации, и он не боится ее воплощать».

Захват США танкеров Marinera и Sophia — главное — захват США

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и уже почти две недели убегает от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

1 января журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera, который связан с Венесуэлой и ходит под российским флагом. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

В тот же день стало известно, что Соединенные Штаты захватили второй танкер теневого флота под названием Sophia.

Впоследствии Министерство транспорта РФ отреагировало на захват нефтяного танкера Marinera. В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что американцы «не имели права» задерживать судно.

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В свою очередь российский МИД требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами на танкере Marinera, соблюдать их права и интересы.

Левитт заявила, что экипаж судна Marinera подлежит судебному преследованию и может быть доставлен для этого в США.