Как заявили представители Южного командования армии США, операция по захвату танкера Olina проходила при полной поддержке группы кораблей-амфибий ВМС США, (Фото: Скриншот из видео/x.com/Southcom)

Видеозапись операции была опубликована 9 января в соцсети Х.

«В ходе операции, проведенной до рассвета, морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы Южное копье при поддержке сотрудников Министерства внутренней безопасности США выступили с авианосца USS Gerald R. Ford и без инцидентов задержали танкер Olina в Карибском море», — заявили офицеры.

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Как заявили представители Южного командования, операция по захвату танкера проходила при полной поддержке группы кораблей-амфибий ВМС США, включая боевые платформы USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.

Ранее 9 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на американского чиновника, что армия США проводит операцию по захвату танкера Olina в Карибском море вблизи острова Тринидад. Это уже пятый подобный перехват судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю экспорта венесуэльской нефти.

Судно Olina на прошлой неделе вышло из Венесуэлы полностью загруженное нефтью вместе с другими кораблями. По словам источника Reuters, после того как США заблокировали экспорт венесуэльской нефти, судно снова возвращалось в Венесуэлу, оставаясь полностью загруженным.

8 января генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что после захвата Береговой охраной танкера Bella 1 американское Министерство юстиции отслеживает еще несколько кораблей.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер Bella 1, перерегистрированный в РФ как Marinera, лишь выдавал себя за российский, чтобы обойти санкции США и избежать ответственности.

30 декабря 2025 года экипаж танкера Bella 1, который убегал от американских военных, нарисовал российский флаг на борту, а с 1 января 2026-го судно переименовали в Marinera и зарегистрировали в РФ.

Тогда же сообщалось, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить нефтяной танкер, направляющийся в Венесуэлу, на который Россия заявила свою юрисдикцию. 7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

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Впоследствии Министерство транспорта РФ отреагировало на захват нефтяного танкера Marinera. В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что американцы «не имели права» задерживать судно.