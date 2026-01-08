После захвата Береговой охраной танкера Bella 1 американское Министерство юстиции отслеживает еще несколько кораблей. Об этом заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди в соцсети Х.

Чиновница отметила, что любые лица на любых судах, которые игнорируют законные требования Береговой охраны или других федеральных ведомств, будут нести ответственность в рамках действующего законодательства.

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Она также сообщила, что в связи с невыполнением приказов Береговой охраны в отношении экипажа танкера Bella 1 уже начато расследование, после завершения которого планируется выдвижение уголовных обвинений.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер Bella 1, перерегистрированный в РФ как Marinera, лишь выдавал себя за российский, чтобы обойти санкции США и избежать ответственности.

30 декабря 2025 года экипаж танкера Bella 1, который убегал от американских военных, нарисовал российский флаг на борту, а с 1 января 2026-го судно переименовали в Marinera и зарегистрировали в РФ.

Тогда же сообщалось, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить нефтяной танкер, направляющийся в Венесуэлу, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

Впоследствии Министерство транспорта РФ отреагировало на захват нефтяного танкера Marinera. В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что американцы «не имели права» задерживать судно.