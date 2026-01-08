В описании к видео на странице U.S. Coast Guard в соцсети Х.com (Twitter) отмечается, что совместно с Министерством обороны США Береговая охрана США провела досмотр и захват танкера в Северной Атлантике.

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Указывается, что после продолжительного наблюдения за судном тактические группы береговой охраны, пользуясь своими полномочиями по обеспечению соблюдения морского права, «обеспечили безопасность Bella I в ходе тщательно спланированной совместной операции».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что танкер Marinera «пытался выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим».

Захват США танкера Marinera — главное

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и уже почти две недели убегает от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

1 января 2026 года журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

Впоследствии Министерство транспорта РФ отреагировало на захват нефтяного танкера Marinera. В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что американцы «не имели права» задерживать судно