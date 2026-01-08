Захват властями США танкера Marinera (ранее Bella 1), шедшего под российским флагом, стал одним из самых провокационных шагов Вашингтона против Москвы с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом в четверг, 8 января, пишет The New York Times.

В конце 2025 года администрация Трампа заявила о стремлении к «стратегической стабильности с Россией, отмечает автор статьи. Однако эта цель напоролась на еще более важный приоритет Дональда Трампа — демонстрацию американской силы.

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В операции по захвату нефтяного танкера под российским флагом участвовали самолет P-8 ВМС США, предназначенный для поиска подводных лодок, и мощные штурмовики AC-130. Чиновники Соединенных Штатов сообщили, что целью операции было обеспечение блокады экспорта венесуэльской нефти и охарактеризовали его как «безгосударственный».

Однако для России, которая официально обратилась к Соединенным Штатам с просьбой остановить преследование судна, этот шаг стал очередным оскорблением со стороны Трампа, который не стесняется ограничивать интересы россиян, когда ему это выгодно, констатирует NYT.

Данное событие демонстрирует, как попытки Трампа наладить связь с российским диктатором Владимиром Путиным и одновременно утвердить глобальное доминирование США, полны противоречий и рисков для обеих сторон.

Сфокусированность Трампа на силе также усилила напряженность в отношениях с Москвой в Латинской Америке, где Путин пытается расширить свое влияние и подчеркнула слабость России, которая продолжает войну против Украины.

NYT также приводит мнение профессора истории, автора книги Отказ от Запада: История идеи в американской внешней политике (The Abandonment of the West: The History of an Idea in American Foreign Policy) Майкла Киммеджа, который отметил: «Сколько проблем Трамп решает для Путина? На мой взгляд, очень мало. Похоже, он создает гораздо больше проблем, чем решает».

Так, противоречия между Трампом и европейскими лидерами могут ободрять Кремль, но в то же время увеличение европейских инвестиций в свою оборону является менее привлекательным событием для Москвы.

Атака Трампа на Венесуэлу подтвердила мировоззрение Путина, базирующееся на сферах интересов, но также указала на неспособность Москвы помогать своим союзникам, пишет NYT. Захват венесуэльского диктатора Николаса Мадуро стал новым ударом по правителю, близкому к Москве, после авиаударов США по Ирану и падения сирийского диктатора Башара Асада.

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Реагируя на захват судна Marinera, Россия заявила, что это нарушение международного права. Однако правительство страны не угрожало последствиями, а Путин и военные не стали комментировать произошедшее. Это является признаком того, что Москва хочет снизить напряженность, как и после критики Путина со стороны Трампа в 2025 году или после других шагов США, которые поставили под сомнение глобальное влияние РФ. Таким образом Москва хотела оставить открытой дверь для выгодного соглашения с Трампом относительно Украины. Но это также продемонстрировало пределы ее собственной силы, резюмирует NYT.

Захват США танкера Marinera — главное

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и уже почти две недели убегает от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

1 января 2026 года журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

Впоследствии Министерство транспорта РФ отреагировало на захват нефтяного танкера Marinera. В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что американцы «не имели права» задерживать судно.