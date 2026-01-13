Пока РФ увязла в войне, развязанной против Украины, глобальная сеть союзников, которую российский диктатор Владимир Путин выстраивал много лет, судя по всему, рушится, подвергаясь испытанию неожиданно решительным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом во вторник, 13 января, пишет Politico, констатируя, что путинский проект по созданию великой державы столкнулся с «концом эпохи».

Автор статьи указывает, что война, которую Путин хотел закончить за три дня длится уже дольше, чем советская армия воевала с нацистами. При этом оккупационные войска РФ ценой огромных потерь смогли захватить лишь небольшую часть территории Украины.

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Инфографика: NV

Тем временем на международной арене российский диктатор, судя по всему, мало что может сделать, чтобы положить конец поочередному уничтожению своих союзников. Кремль остается в неблагоприятном для себя положении на Ближнем Востоке с конца 2024 года, когда пал режим сирийского диктатора Башара Асада. Он также не смог помочь своему ближайшему союзнику в Южной Америке — венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро. Более того, напоминает Politico, Москва также не смогла помешать США захватить нефтяной танкер, который шел под российским флагом.

Теперь под угрозой свержения находится режим в Иране, который передавал россиянам для войны против Украины беспилотники Shahed.

В реальности альянс, появившийся по инициативе Москвы, в большей степени всегда был фикцией, приводит Politico мнение бывшего российского дипломата Бориса Бондарева. После начала войны против Украины «для России было важно показать, что она не одинока, но это пропаганда», сказал экс-дипломат.

Ряд российских комментаторов пытаются преуменьшить значение отношений между Россией и ее союзниками. Сам Путин пока не комментировал ситуацию в Каракасе и Тегеране. Однако, по мнению Бондарева, Кремль, вероятно расценивает действия американцев в Венесуэле и захват танкера как попытки загнать россиян в угол.

Экс-дипломат предупредил, что для того, чтобы продемонстрировать, что Москва не поддается давлению, она будет пытаться показать свое преимущество. Прежде всего в Украине. Например, путем запуска ракеты Орешник на минувшей неделе.

Во Львове в ночь на 9 января после объявления воздушной тревоги и на фоне угрозы применения баллистики средней дальности была слышна серия взрывов. РФ заявила, что была применена ракета Орешник, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование этого оружия.

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Он отметил, что россияне показательно нанесли удар близко к границам Евросоюза, что означает одинаковый вызов «для Варшавы, Бухареста, Будапешта и многих других столиц».