СБУ объявила в розыск ряд представителей путинского режима: кто в списке 10 октября, 18:34 Захарову обвиняют по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (Фото:МЗС РФ)

СБУ объявила в розыск ряд российских чиновников, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом СБУ сообщает в Telegram.

В розыск были объявлены:

глава ФСБ Алекандр Бортников,

спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин,

руководитель Росгвардии Виктор Золотов,

министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев,

глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко,

директор СВР Сергей Нарышкин,

министр обороны Сергей Шойгу,

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Видео дня

Также известно, что СБУ объявила в розыск спикера МИД страны-агрессора России Марию Захарову.

Их обвиняют по статье 110 ч. 3 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Статьей предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненные лишение свободы.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск заместителя главы совета безопасности и бывшего президента страны-террориста РФ Дмитрия Медведева.