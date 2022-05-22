Спикер МИД РФ Захарова заявила, что 1984 Оруэлла описывает Запад, а не Россию 22 мая, 16:19 Цей матеріал також доступний українською Захарова заявила, что 1984 Оруэлла описывает Запад, а не Россию (Фото:МИД РФ)

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова убеждена, что роман-антиутопия 1984 английского писателя Джорджа Орвелла описывает не диктаторский режим в России, а современный Запад.

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Об этом Захарова сказала, выступая перед студентами в Екатеринбурге. Один из присутствующих задал спикеру МИД РФ вопрос, что отвечать его друзьям за рубежом, сравнивающим состояние общества в путинской России с обществом в романе 1984 года.

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«Многие годы мы считали, что Оруэлл описал тоталитаризм. Это один из глобальных фейков. Оруэлл писал о конце либерализма. Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик. Он не писал о СССР, он писал об обществе, в котором жил, о крахе идеи либерализма», — цитирует слова Захаровой BBC.

К своему ответу Захарова добавила, чтобы этот студент сказал своим знакомым за границей, что роман 1984 — это о «них, а не о нас», и заявила, что россиян сейчас якобы обманывают.

Она упомянула также о распространении на Западе так называемой cancel culture (в переводе «культура отмены»), когда рядовые пользователи в интернете унижают и заставляют молчать человека, чьи взгляды не совпадают с взглядами «прогрессивного» большинства. По мнению Захаровой, это как раз те явления, которые описал Оруэлл в своем романе, а путинская Россия, дескать, не похожа на антиутопию.

Роман 1984 года, изданный в 1949 году, стал наиболее известным произведением писателя Джорджа Оруэлла. В нем описывается вымышленное тоталитарное общество в 1984 году с жестким контролем каждого человека.

Большое внимание в произведении посвящено пропаганде: людям там постоянно говорят, что «Война — это мир», «Незнание — это сила», а «Свобода — это рабство». Также специальные учреждения удаляют из книг все упоминания о прошлом, а язык искусственно искривляют лингвисты, чтобы там не было слов, обозначающих такие понятия как «демократия», «любовь», «равенство» и т. д.

В романе власти создают искусственную истерию среди жителей, пугая врагами вокруг, от которых спасти способен только мудрый и могучий «Старший Брат» (англ. big brother), который собственно и контролирует население через Полицию Мнения. Тех, кто начинает сопротивляться, подвергают пыткам.

Сам автор писал и говорил, что брал режимы нацистского Рейха и сталинского СССР за образец для фабулы своего романа.

Захарова уже не в первый раз отмечается абсурдными заявлениями. В частности, она заявляла, что голливудскую звезду Анджелину Джоли пригласили в Украину, чтобы отвлечь внимание от Азовстали.

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