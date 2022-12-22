Новый бред Захаровой. В МИД РФ начали угрожать Греции из-за возможной поставки Украине С-300
МИД РФ продолжает угрозы в адрес Греции (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)
Представитель МИД РФ Мария Захарова разразилась новыми угрозами в адрес Греции из-за возможной поставки Украине С-300.
Об этом сообщает пропагандистское издание Газета. ru.
По ее словам, «вся направляемая Киеву военная техника будет своевременно отслежена и рассмотрена как законная цель для поражения».
Захарова продолжила угрожать и заявила, что Греции «можно отказаться от опасных замыслов, «пока еще не поздно».
«Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — сказала она.
Ранее Захарова заявляла, что Россия считает «провокационными» и «враждебными» планы о поставках Украине С-300 и других средств ПВО российского/советского образца.
По данным СМИ, Греция готова отправить российские зенитные системы С-300 Украине, но только если США установят на Крите взамен них противоракетные комплексы Patriot.