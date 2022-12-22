Новый бред Захаровой. В МИД РФ начали угрожать Греции из-за возможной поставки Украине С-300 22 декабря, 16:00 МИД РФ продолжает угрозы в адрес Греции (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

Представитель МИД РФ Мария Захарова разразилась новыми угрозами в адрес Греции из-за возможной поставки Украине С-300.

Об этом сообщает пропагандистское издание Газета. ru.

По ее словам, «вся направляемая Киеву военная техника будет своевременно отслежена и рассмотрена как законная цель для поражения».

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Захарова продолжила угрожать и заявила, что Греции «можно отказаться от опасных замыслов, «пока еще не поздно».

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«Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — сказала она.

Ранее Захарова заявляла, что Россия считает «провокационными» и «враждебными» планы о поставках Украине С-300 и других средств ПВО российского/советского образца.



По данным СМИ, Греция готова отправить российские зенитные системы С-300 Украине, но только если США установят на Крите взамен них противоракетные комплексы Patriot.

