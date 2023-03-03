«Серьезный вопрос». В МИД РФ требуют от Сербии объяснений из-за информации о якобы поставке страной вооружения Украине 3 марта, 16:48 Российский МИД требует от Сербии объяснений (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Страна-агрессор Россия «озабочена» информацией о якобы поставке Сербией тысячи ракет в Украину для борьбы с российским вторжением.

Об этом сообщает Коммерсант.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия запросила у Сербии официальную позицию о возможной причастности Белграда к поставкам боеприпасов Киеву.

Видео дня

По ее словам, «поступающая информация» вызывает у РФ «самую глубокую озабоченность».

«Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу — необходимо опираться на факты», — сказала она.

По данным СМИ, сербский государственный оружейный завод недавно поставил около 3500 снарядов для реактивных систем залпового огня Град, которые используются как украинскими, так и российскими вооруженными силами.

Ракеты калибра 122 мм якобы были доставлены в Украину через Турцию и Словакию.

Президент Сербии Александар Вучич намекнул, что его страна готова разорвать отношения с Россией ради вступления в ЕС.

Сербский лидер заявил, что он понимает, что настало время переосмысления политики его страны и намекнул, что готов ввести санкции против РФ, а также разорвать отношения с Кремлем.