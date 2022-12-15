Агрессивная риторика РФ. Захарова обвинила Майю Санду «во лжи», МИД Молдовы вызвал российского посла 15 декабря, 14:00 Майя Санду (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила президента Молдовы Майю Санду «во лжи», в ответ МИД страны вызвал российского посла чтобы выразить протест.

Об этом сообщает Newsmaker.

Захарова, комментируя новый Кодекс о выборах в Молдове, заявила, что он «приведет к ущемлению прав русскоязычного населения Молдовы». Также представительница российского МИД обвинила Санду во лжи.

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«Осенью 2020 года, напомню, тогда кандидат в президенты Санду, гражданка Румынии, сказала, что приложит все усилия чтобы, как она сказала, использование русского языка было на уровне, она призывала не верить тому, что говорят, будто после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения. Так что же, она, оказывается, врала тогда?», — сказала Захарова.

В ответ министр иностранных дел Нику Попеску вызвал посла РФ в Молдове Олега Васнецова, чтобы выразить протест.

Глава пресс-службы МИДЕИ Даниел Водэ заявил, что агрессивная риторика в последних заявлениях Захаровой недопустима.

«Посла России вызвали в МИДЕИ, где ему вручили ноту протеста за эти прямые оскорбления в адрес президента Молдовы», — сказал Водэ.