В МИД России говорят, что Анджелину Джоли позвали в Украину, чтобы отвлечь внимание от Азовстали

1 мая, 18:35
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В РФ пытаются придумать объяснения для россиян, почему Анджелина Джоли приехала в Украину (Фото:МИД РФ)

В РФ пытаются придумать объяснения для россиян, почему Анджелина Джоли приехала в Украину (Фото:МИД РФ)

В РФ пытаются придумать объяснения для россиян поездки посла доброй воли ООН голливудской актрисы Анджелины Джоли к украинским беженцам во Львове. Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что Джоли якобы «позвали» в Украину, чтобы отвлечь внимание от эвакуации гражданских жителей с завода Азовсталь в Мариуполе.

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В этом Захарова попыталась переубедить россиян в своем Telegram-канале.

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«Звонят самому раскрученному представителю всего мира — Анджелине Джоли. Это так легко продать обывателю: „Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел в Украине“. Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче этого не стало. Но это никому не интересно. Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от Азовстали», — убеждает Захарова.

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Она назвала поездку голливудской актрисы в Украину «наивной и примитивной» попыткой «перебить повестку дня» и обвинила Джоли в использовании популярности для популизма.

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Кроме того, Захарова вспомнила о покойном российском певце Иосифе Кобзоне, который в 2002 году помог спасти трех детей из рук террористов в театре на Дубровке в Москве. Она считает, что его поступок свидетельствует о «разности менталитета между Западом и Россией».

Захарова не предоставила доказательств, что в ООН открестились от Джоли, а также обошла вниманием тот факт, что воздушную тревогу во Львове объявляли из-за ракетной атаки российской армии.

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Посол доброй воли ООН, американская актриса Анджелина Джоли приехала в Украину. О приезде кинозвезды стало известно, когда свидетели сфотографировали ее во львовском кафе в субботу, 30 апреля.

Джоли посетила детей, которые были вынуждены покинуть дом и временно переехать во Львов, а также пообщалась с волонтерами на железнодорожном вокзале города. Во время визита актрисы во Львове была угроза ракетных обстрелов, поэтому ей пришлось идти в укрытие.

Далее Джоли планирует направиться в Киев.

https://www.youtube.com/watch?v=xgHzx3--g9k&ab_channel=%D0%9D%D0%92
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Львов Мариуполь ООН Анжелина Джоли МИД России Анджелина Джоли Мария Захарова МЗС РФ Война России против Украины

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