«Путин отомстит, если хватит смелости». Преображенский разъясняет значение покушения на террориста Прилепина и атаки на Кремль

7 мая, 11:55
NV Премиум
Поделиться:
Политолог Иван Преображенский (Фото:Shoe Bean / Facebook)

Политолог Иван Преображенский (Фото:Shoe Bean / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Под Нижним Новгородом 6 мая взорвали автомобиль с террористом-писателем Захаром Прилепиным, который воевал против Украины. РосСМИ пишут, что он ранен и в тяжелом состоянии, водитель-охранник погиб.

Незадолго до этого состоялась атака беспилотников на Кремль, которую Москва попыталась подать как «покушение» Украины на российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Как трактовать все эти события и последует ли ответ на них от Путина, в интервью Radio NV рассказал российский политолог Иван Преображенский.

— 5 мая и вас признали иноагентом. Я не знаю, с этим поздравляют или выражают сочувствие. А что это означает для вас?

Теги:   Россия Владимир Путин Интервью NV Кремль Политология Российские националисты Захар Прилепин Евгений Пригожин Радио NV Война России против Украины рашизм Удар по Кремлю беспилотниками

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X