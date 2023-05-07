«Путин отомстит, если хватит смелости». Преображенский разъясняет значение покушения на террориста Прилепина и атаки на Кремль 7 мая, 11:55 NV Премиум Политолог Иван Преображенский (Фото:Shoe Bean / Facebook)

Под Нижним Новгородом 6 мая взорвали автомобиль с террористом-писателем Захаром Прилепиным, который воевал против Украины. РосСМИ пишут, что он ранен и в тяжелом состоянии, водитель-охранник погиб.

Незадолго до этого состоялась атака беспилотников на Кремль, которую Москва попыталась подать как «покушение» Украины на российского диктатора Владимира Путина.

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Как трактовать все эти события и последует ли ответ на них от Путина, в интервью Radio NV рассказал российский политолог Иван Преображенский.

— 5 мая и вас признали иноагентом. Я не знаю, с этим поздравляют или выражают сочувствие. А что это означает для вас?