США предупредили РФ о «неизбежной ответственности» в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС — Госдеп 11 июля, 01:42 Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

США предупредили Кремль о неизбежной ответственности, если РФ создаст ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, пишет Укринформ.



Он сказал, что международное сообщество «абсолютно точно» привлечет Россию к ответственности за ядерную катастрофу на ЗАЭС.

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«Мы считаем, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна способствовать этому на месте», — сказал он.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.