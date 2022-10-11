Россияне похитили и предположительно пытают заместителя гендиректора ЗАЭС — Энергоатом 11 октября, 15:43 РФ пытается получить информацию о личных делах работников Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты похитили и, вероятно, пытают заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

«Вчера, 10 октября, российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка и держат его в неизвестном месте, вероятно, применяя присущие им методы пыток и запугивания», — говорится в сообщении.

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По их данным, таким образом РФ пытается получить информацию о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом.

«Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств», — добавили в украинской компании.

Энергоатом обратился к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры по немедленному освобождению Мартынюка из российского плена.

30 сентября российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении. По данным правоохранителей, российские военные остановили машину Мурашова по пути от станции к захваченному Энергодару и увезли силой. 3 октября стало известно, что Мурашова освободили и он вернулся к семье.

5 октября российский диктатор Владимир Путин подписал «указ» о «передаче» ЗАЭС в собственность страны-агрессора. В Энергоатоме ранее называли планы диктатора ничтожными и агонией РФ.