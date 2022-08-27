Россия заблокировала ключевой документ ООН по ядерному оружию. В проекте критикуют оккупацию ЗАЭС 27 августа, 11:22 Запорожская АЭС захвачена российскими войсками с 4 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

РФ заблокировала в ООН соглашение, направленное на укрепление Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), из-за пункта о Запорожской АЭС, которую россияне оккупировали в начале марта.



Об этом сообщают The Guardian и Radio Free Liberty.

После месяца дебатов и переговоров между 191 страной ООН так и не удалось согласовать совместное заявление. Заключительное заседание отложили более чем на четыре часа из-за РФ — единственной страны, выступившей против заявления о поддержке ДНЯО.

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В абзаце финального текста проекта отмечается «исключительная важность обеспечения контроля со стороны компетентных органов Украины за ядерными объектами… такими как Запорожской АЭС».

Также в проекте раскритиковали оккупацию Москвой ЗАЭС и выразили «серьезную обеспокоенность военными действиями» возле станции.



После своего отказа российская делегация обвинила в срыве конференции Украину и ее «защитников», назвав переговоры «односторонней игрой», и покинула зал ООН.

«Даже в самые темные времена холодной войны сотрудничество в поддержку ДНЯО часто было возможным. Но то, что мы увидели сегодня на последнем пленарном заседании, не предвещает ничего хорошего для будущего ядерной дипломатии, включая такие вопросы, как контроль над вооружениями», — заявила Сара Бидгуд, директор Евразийской программы в Центре исследований проблем нераспространения оружия имени Джеймса Мартина.



Договор о нераспространении ядерного оружия — многосторонний международный акт, цель которого — разоружить государства, имеющие ядерное оружие, и не позволить получить его тем странам, у которых его нет, создав широкие возможности для мирного использования атомной энергии. Его приняли в 1968 году; по состоянию на сегодняшний день ядерные боеголовки есть у девяти государств.

Сотрудники ЗАЭС – герои, работающие под страхом смерти – Ольга Кошарная https://www.youtube.com/embed/j2gyfE1joDA

Днем в пятницу, 26 августа, был подключен к сети один из остановленных накануне энергоблоков ЗАЭС, вечером — второй. Накануне станция впервые в своей истории была отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев. По данным WSJ, миссия отправится на станцию на следующей неделе.

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