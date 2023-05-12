МАГАТЭ приближается к «соглашению» между Украиной и Россией по Запорожской АЭС — Reuters 12 мая, 21:23 Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в мае представит Совбезу ООН «соглашение между Украиной и Россией» по защите захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных дипломатов.

Один из собеседников Reuters, комментируя возможное соглашение, заявил, что это «выглядит многообещающе». По словам дипломатов, Гросси перечислит «принципы» защиты ЗАЭС, которые должны поддержать Украина и страна-агрессор.



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Источники агентства рассказали, что принципы включают в том числе запрет на размещение тяжелого вооружения на станции и отсутствие там военного персонала, хотя страна-агрессор утверждает, что оккупанты на ЗАЭС «не соответствуют этому определению». Еще один пункт исключает атаки на украинский персонал на станции, заявил один из дипломатов.

Reuters пишет, что Гросси ранее уже находился на такой стадии переговоров и собирался представлять принципы предполагаемых договоренностей в феврале, но тогда до презентации не дошло, так как Украине не поддержала предложения.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что единственный способ «обезопасить Европу от ядерной катастрофы» — демилитаризация ЗАЭС.

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В конце марта Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.