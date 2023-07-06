Опубликованы спутниковые снимки Запорожской АЭС, на крыше одного из энергоблоков появились новые объекты 6 июля, 10:18 Новые объекты на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС (Фото:Радио Свобода/PlanetLab)

Появились спутниковые снимки 4-го энергоблока Запорожской АЭС, на крыше которого видны новые объекты.

Как сообщает Радио Свобода, фото были сделаны утром 5 июля.

Именно о минировании этого энергоблока сообщила в Генштабе ВСУ накануне.

Разрешение на снимках не позволяет понять, что именно появилось на крыше.

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Крыша четвертого энергоблока ЗАЭС перед появлением неизвестных объектов / Фото: Радио Свобода/PlanetLab

Неизвестные объекты на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС / Фото: Радио Свобода/PlanetLab

Фото: Радио Свобода/PlanetLab

4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины. По данным ВСУ, страна-агрессор может пойти на провокацию в ближайшее время.

По состоянию на 5 июля ЗАЭС работала в штатном режиме, радиационный фон в Украине в пределах нормы.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».



Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

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2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.



В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

6 июля глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что угроза катастрофы на ЗАЭС уменьшается.