Глава МАГАТЭ встретится с Зеленским на следующей неделе 11 января, 20:16 Рафаэль Гросси (Фото:Anna Voitenko / Reuters)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Украину на следующей неделе, где планирует провести встречу с президентом Владимиром Зеленским. После визита он намерен отправиться в Россию.

В эфире Rainews Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС «играют с огнем», поэтому он хочет добиться соглашения между Украиной и Россией о демилитаризации станции.

«Это соглашение не является невозможным, потому что ядерная авария никому не интересна, даже россиянам», — подчеркнул Гросси.

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Он добавил, что планирует встретиться с не только с Зеленским, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После этого Гросси намерен отправиться в Россию.

«Станция украинская, но под контролем России, это реальность. И мне приходится работать с ними обоими», — добавил Гросси.

Инфографика: НВ

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ отправит мониторинговые миссии на все украинские атомные электростанции, чтобы следить за состоянием безопасности в условиях полномасштабной агрессии России.

22 декабря Гросси заявил о возобновлении переговоров со страной-агрессором Россией по созданию безопасной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС.