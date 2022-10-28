Глава МАГАТЭ «очень разочарован» темпами создания защитной зоны вокруг ЗАЭС 28 октября, 23:46 Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «очень разочарован» темпами создания защитной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает CNN.

Во время мероприятия Фонда Карнеги в Вашингтоне Гроссии подчеркнул, что процесс создания защитной зоны для Запорожской АЭС в Украине идет слишком медленно, и добавил, что он «очень разочарован».

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«Для меня создание защитной зоны вокруг атомной электростанции — это самое очевидное, что может быть. Как вы можете обстрелять атомную электростанцию, ради всего святого?» — сказал Гросси.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Инфографика: НВ

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.