Более 30 стран призвали РФ вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС

10 марта, 04:22
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ЗАЭС находится под оккупацией РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС находится под оккупацией РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Европейский союз и партнеры призывают РФ вернуть полный контроль над Запорожской атомной электростанцией Украине.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза в Совете МАГАТЭ о ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиях в Украине.

Такой призыв прозвучал от Европейского союза вместе с Северной Македонией, Черногорией, Албанией, Украиной, Молдовой, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Исландией, Лихтенштейном и Норвегией.

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Как подчеркивается в заявлении, РФ своим нападением на Украину и агрессивной войной нарушила «семь обязательных столпов обеспечения ядерной и физической безопасности в условиях вооруженного конфликта», выдвинутых генеральным директором МАГАТЭ.

«Произошло много аварийных ситуаций. Аварию на АЭС со всеми ее радиологическими последствиями пока удалось избежать, во многом благодаря стойкости и самоотверженности украинского оперативного персонала», — указывается в документе.

Отмечается, что ЕС и его государства-члены никогда не признают попытку России незаконно захватить ЗАЭС.

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«Мы подчеркиваем важность постоянного присутствия МАГАТЭ на всех ядерных объектах Украины, что было достигнуто в январе при финансовой поддержке ЕС и его государств-членов», — сказано в заявлении.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье Запорожская АЭС Война в Украине ЗАЭС Война России против Украины

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