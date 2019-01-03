Задержанный в России "американский шпион" может иметь канадское гражданство - СМИ Сегодня, 05:57 29 Цей матеріал також доступний українською Пол Уилан родился в Оттаве в 1970 году, но переехал в США

Арестованный в Москве по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан, является уроженцем Канады, передает телеканал CBS.

Как сообщил телеканалу его родной брат Дэвид, проживающий в Канаде, Пол родился в Оттаве, и в начале 1970-х годов переехал с семьей в США. Является ли Уилан до сих пор гражданином Канады, брат не смог подтвердить изданию.

В то же время, в министерстве международных дел Канады отметили, что в консульской службе знают об "аресте канадского гражданина в России". Однако, в связи с положениями Закона о конфиденциальности, дополнительная информация не может быть раскрыта.

Также Корпус морской пехоты США представил инфорацию об Уилане.

Сообщается, что он поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и дослужился до звания старшего сержанта в 2004 году. Он был задействован в войне против Ирака в течение нескольких месяцев в 2004 и 2006 годах.

Однако специальным военным судом в январе 2008 года он был осужден за кражу, а в декабре 2008 года его уволили за плохое поведение в звании рядового.

Сейчас он возглавляет отдел безопасности компании BorgWarner, которая занимается поставкой автозапчастей в Мичигане.

Ранее посол США в России Джон Гантсман посетил задержанного в Москве гражданина США Пола Уилана, которого обвиняют в РФ в "шпионаже". Посол выразил поддержку задержанному, а также предложил помощь посольства.

Напомним, в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже.

Американские аналитики и пресса высказывают предположение о том, что шпионский скандал вокруг Уилана может быть ответной реакцией Кремля на дело россиянки Марии Бутина, задержанной в США.